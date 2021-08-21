Минстрой РФ намерен предоставить жилье всем очередникам до 2030 года

Минстрой РФ планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года. Людям с инвалидностью планируют улучшить жилищные условия до 2025 года, говорится в проекте государственной программы Минстроя РФ.

Всего в России в очереди на получение жилья стоят 854 тыс. семей из льготных категорий.

«Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильем указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — приводит текст документа ТАСС.



К 2030 году накопившуюся очередь планируют ликвидировать и перейти на обеспечение жильем в плановом порядке. Для этого из бюджета необходимо выделить 1,5 трлн рублей.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья.



Ольга Плешкова