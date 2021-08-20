СКА отправил Морозова в фарм-клуб после поражения от «Салавата» на Кубке чемпионов

СКА отправил нападающего Ивана Морозова в фарм-клуб «СКА-Нева», сообщает пресс-служба питерского клуба.

21-летний форвард спущен в команду ВХЛ с целью набора необходимой формы. Он присоединится к команде в ближайшее время и выйдет завтра на матч против воскресенского «Химика» на турнире имени Дроздецкого.

Выкатился, получил шайбу, развернулся, бросил — гол. Так Иван Морозов сравнял счет в концовке первого периода. pic.twitter.com/u5nlvGFito — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 19, 2021

Морозов провел обе игры СКА на Кубке чемпионов в Казани. Накануне он забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Морозов считается одним из лидеров среди молодых хоккеистов СКА и даже участвовал в составе сборной России на последнем чемпионате мира.

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