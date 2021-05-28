В России планируют запретить использовать одноразовую посуду и ватные палочки

В России планируют запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек. Соответствующие поправки готовит правительство, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.



«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — цитирует ее ТАСС.

Абрамченко добавила, что в оборот планируют вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В Кабмине считают, что к 2030 году это поможет вдвое снизить объем захоронений.

В ноябре 2020 года Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявлял, что отказ от пластика должен происходить «эволюционным путем». Вице-премьера РФ Виктория Абрамченко, заявляла, что не стоит бояться запрещать использовать материалы, которые нельзя переработать.



Ольга Плешкова