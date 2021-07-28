Илон Маск раскритиковал Apple за использование кобальта

Фото: Daniel Oberhaus / flickr.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом пишет Businessinsider со ссылкой на обсуждение финансового отчета компании.

Предприниматель заявил, что Tesla почти не использует кобальт.

— На основе средневзвешенного значения, на нас приходится до 2% кобальта по сравнению со 100% Apple, — отметил он.

Фото: wikimedia.org

«Яблочная» корпорация потребляет львиную часть кобальта для изготовления аккумуляторов смартфонов, планшетов и компьютеров.

Добычу кобальта в некоторых африканских регионах связывают с нарушениями прав человека и использованием детского труда. В 2019 году Apple и Tesla и другими крупными технологическими компаниями были названы ответчиками по иску о нарушении прав человека.



В июне хакерская группировка Anonymous опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором обвинила основателя Tesla Илона Маска в спекуляциях на рынке криптовалют.



Татьяна Леухина