В Парагвае эффективность вакцины «Спутник Лайт» составила 93,5%

Фото: Максим Платонов

В ходе вакцинации населения в Парагвае однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность на уровне 93,5%. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — сообщается на сайте вакцины.

Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной по состоянию на 30 июля этого года. Отмечается, что «Спутник Лайт» применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer. Об этом заявил недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Алексей Нечаев