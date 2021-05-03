Патрис Кормье перешел в «Автомобилист». В Екатеринбурге форвард получит 115 миллионов

Бывший нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье подисал контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщает официальный сайт екатеринубргского клуба. Срок соглашения с канадским форвардом рассчитан на два года.

По информации телеграм-канала «Вброс по борту», 30-летний хоккеист получит за два сезона 115 миллионов рублей. В сезоне-2021/2022 Кормье получит 55 млн рублей, а в следующем сезоне-2022/2023 — 60 миллионов.

В прошедшем сезоне, выступая за «Ак Барс», он набрал 20 (6+14) очков при полезности «+5» в 46 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2» в 15 играх. В составе казанского клуба канадец провел два сезона.