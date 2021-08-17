Мясников рассказал о риске развития рака после коронавируса

Фото: Максим Платонов

В каких случаях постковидный синдром может привести к раку легких, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что COVID-19 имеет разные клинические проявления, а у 25—30% людей с положительными ПЦР-тестами нет симптомов. В редких случаях после тяжелой формы заболевания встречается легочный фиброз — процесс образования рубцовой ткани в легких. У таких пациентов риск рака повышается.

Фото: Максим Платонов

«Надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов. <…> Кстати, фиброз легких далеко не признак именно постковидной тяжелой пневмонии. Любое тяжелое воспаление легких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулез, и тяжелая гриппозная пневмония», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

В конце он подытожил, что коронавирусом лучше не болеть. «И почти единственное, чем мы можем в значительной мере обезопасить себя, — это вакцинация», — заявил он.

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.