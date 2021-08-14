Суточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане составил 0,21%

Фото: Максим Платонов

Темп суточного прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Наименьший суточный темп прироста заболевших коронавирусом зарегистрирован в Москве — 0,15%. В республике Алтай и в Карачаево-Черкессии он составил 0,23%, следует из данных федерального оперштаба.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились еще 52 случая заражения коронавирусом. Всего в республике по состоянию на 14 августа зарегистрировано 24 635 заболевших COVID-19.

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Татьяна Демина