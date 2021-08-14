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В Татарстане коронавирусом заразились еще 52 человека

11:25, 14.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане коронавирусом заразились еще 52 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще 52 случая заражения коронавирусом. Всего в республике по состоянию на 14 августа зарегистрировано 24 635 заболевших COVID-19.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 54 татарстанца. Всего выздоровел в республике 21 781 пациент.

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 14 августа читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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