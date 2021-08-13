Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов суточного прироста COVID-19 в России

11:45, 13.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов суточного прироста COVID-19 в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Минимальный темп прироста зарегистрирован в Москве — 0,16%. В республике Алтай он составил 0,23%, следует из данных федерального оперштаба.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. Общее число заболевших на 13 августа в республике достигло 24 583.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также