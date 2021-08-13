В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов суточного прироста COVID-19 в России
Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.
Минимальный темп прироста зарегистрирован в Москве — 0,16%. В республике Алтай он составил 0,23%, следует из данных федерального оперштаба.
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. Общее число заболевших на 13 августа в республике достигло 24 583.
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