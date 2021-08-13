В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. 3 из них — завозные, остальные 48 контактные. Общее число заболевших в республике достигло 24 583.

30 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому. В Казани выявили 26 заболевших коронавирусом, 10 — в Челнах, 3 — в Алексеевском районе, 2 — в Нижнекамском районе, по одному — в Агрызском, Актанышском, Бугульминском, Елабужском, Кайбицком, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Сармановском, Тукаевском.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровело 59 пациентов, всего — 21 727. Подтвердились пять случаев смерти от COVID-19 за сутки. Всего в Татарстане подтвердилось 647 летальных исходов от коронавируса.

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