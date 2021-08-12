Минздрав Башкирии: с января по июль 2021 года из больниц уволились более 450 врачей

В Башкирии отток врачей из медицинских учреждений за январь — июль 2021 года превысил 450 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Основные причины увольнения: собственное желание, выход на пенсию, смена места жительства, продолжение учебы в ординатуре и состояние здоровья. Показатель обеспечения кадрами медорганизаций в первом полугодии составил 36,5 на 10 тыс. человек, по скорой медицинской помощи — 93,6 на 10 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин заявил, что ситуация с кадрами выправится в августе — октябре, когда в первичном звене здравоохранения начнут работать около 500 выпускников медицинского вуза и еще порядка 400 выпускников ординатуры.

За сутки в Башкирии выявили 281 новый случай COVID-19. Общее число выявленных случаев в республике достигло 51 444. Выздоровели за весь период 47 078 человек. За сутки скончались 9 жителей республики, всего — 875.

На прошлой неделе вспышки COVID-19 произошли сразу в трех детских лагерях. Все подробности — в материале «Реального времени».