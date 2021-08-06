В третьем детском лагере Башкирии выявлена вспышка COVID-19

В детском санатории «Октябрьский» в Башкирии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета региона.

По предварительным данным, COVID-19 выявлен у 11 детей и четырех сотрудников санатория. Всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника. Все заболевшие, а также находящиеся с ними в контакте вывезены с территории учреждения, а территория продезинфицирована.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Действиям руководства и работников санатория будет дана правовая оценка, говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства Следственного управления республики.

Ранее вспышки COVID-19 были выявлены в детских оздоровительных лагерях имени Н. Гастелло и «Чайка».



Ольга Плешкова