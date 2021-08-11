Зарема Салихова о возвращении в «Спартак»: «Они там безнадежны»

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о выступлении «красно-белых» в еврокубках в текущем сезоне.

«Что касается шансов «Спартака» в Лиге Европы, то это не ко мне вопрос. Я ушла 17 мая. Возвращение? Не в эту кампанию. Они там безнадежны», — сказала Салихова.

Накануне «Спартак» во второй раз проиграл португальской «Бенфике» (общий счет 0:4 в двух матчах) и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Теперь московская команда будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.