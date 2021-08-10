«Спартак» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике»

«Спартак» в гостях проиграл португальской «Бенфике» (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Решающий гол был забит хозяевами поля на 57-й минуте встречи. Мяч на свой счет записал Жоау Мариу. В конце матча в добавленное арбитром время португальцы удвоили преимущество.

После этого поражения «Спартак» завершил свои выступления на турнире. В серии из двух матчей москвичи проиграли «Бенфике» со счетом 0:4.

Теперь «красно-белые» будут выступать в Лиге Европы, где составят компанию московскому «Локомотиву».