В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты в 2022 году — в списке ICQ и почта Mail.ru

Правительство России утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, на российские смартфоны должны быть предустановлены сервисы «Яндекса» («Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Браузер»), почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK.Live, «ВКонтакте», MirPay, «Госуслуги», офисное ПО «Мой офис», More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier, Okko, Start, Wink, НТВ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.



В Минцифры РФ объяснили, что на устройстве во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Там пользователю предложат выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую. Также владелец гаджета в любой момент может изменить выбор.



Спустя время пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы у них появились приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. В компании это объяснили требованием об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры. В Минцифры тогда заявляли, что выступают против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику.

Apple также согласилась с законом о предустановке приложений на гаджеты. После завершения первой настройки iOS направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Там ему предлагается установить приложения российских разработчиков: «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Окно можно закрыть, тем самым отказаться от установки ненужного софта.

Татьяна Леухина