Игорь Шалимов может сменить Юрия Матвеева на посту тренера «Урала»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев покинет свой пост, сообщает «Чемпионат».

В уральском клубе намерены принять меры после провального старта команды в новом сезоне. После трех сыгранных туров «Урал» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью, занимая с 1 набранным баллом 15-е место в РПЛ.

По данным источника, основным кандидатом на замену является экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Последним местом его работы был «Ахмат», откуда он был уволен летом 2020 года. С тех пор Шалимов оставался без активной тренерской практики.

Матвеев возглавляет «Урал» с середины прошлого сезона. Под его руководством команда заняла 12-е место в предыдущем чемпионат страны.

В следующем туре РПЛ уральцам предстоит сыграть против московского «Спартака».

Напомним, ранее стали известны подробности сорванного трансфера Дзюбы в «Тоттенхэм».