В Казани на улице Тукая встали трамваи из-за обрыва контактной сети
В Казани на улице Тукая, 125 встали трамвая маршрутов №5 и 5а. Это произошло из-за обрыва контактной сети, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Сейчас там ведутся восстановительные работы.
В конце июля трамваи №5 и №5а ходили по сокращенному маршруту «Глазунова — улица Халитова» в связи с реконструкцией путей. Вчера утром встало движение трамваев № 1 от улицы Челюскина до улицы Мариупольской в связи с отсутствием напряжения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым