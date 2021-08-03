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В Казани на улице Тукая встали трамваи из-за обрыва контактной сети

17:22, 03.08.2021
В Казани на улице Тукая встали трамваи из-за обрыва контактной сети
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани на улице Тукая, 125 встали трамвая маршрутов №5 и 5а. Это произошло из-за обрыва контактной сети, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В конце июля трамваи №5 и №5а ходили по сокращенному маршруту «Глазунова — улица Халитова» в связи с реконструкцией путей. Вчера утром встало движение трамваев № 1 от улицы Челюскина до улицы Мариупольской в связи с отсутствием напряжения.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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