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Путин попросил министра транспорта заехать к нему в Кремль «прямо сейчас»

16:57, 05.08.2021
Путин попросил министра транспорта заехать к нему в Кремль «прямо сейчас»
Фото: kremlin.ru

Во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева приехать к нему на личную встречу.

Савельев выступил с докладом, после чего президент прямо пригласил его на встречу.

«Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо сейчас, после заседания правительства, подъезжайте», — сказал Путин.

Совещание президента с членами правительства проходит в режиме видеоконференции. Ранее Владимир Путин поручил выделить деньги ведущим научным центрам, которые работают над созданием препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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