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РПЛ перенесла матчи «Рубина» против «Крыльев Советов» и «Химок»

16:25, 05.08.2021
РПЛ перенесла матчи «Рубина» против «Крыльев Советов» и «Химок»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла два матча с участием казанского «Рубина» на более позднее время. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

«Игра с «Крыльями Советов», которая состоится 15 августа в Казани, начнется в 20.00 вместо 17.30. Встреча с «Химками», запланированная на 22 августа в Химках, также стартует в 20.00 вместо 17.30», — говорится в сообщении клуба.

Перенос связан с участием «Рубина» в квалификации Лиги конференций.

Напомним, сегодня казанцы впервые стартуют в этом турнире. Первым соперником «Рубина» в Лиге конференций станет польский «Ракув».

СпортФутбол
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