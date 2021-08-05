РПЛ перенесла матчи «Рубина» против «Крыльев Советов» и «Химок»

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла два матча с участием казанского «Рубина» на более позднее время. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

«Игра с «Крыльями Советов», которая состоится 15 августа в Казани, начнется в 20.00 вместо 17.30. Встреча с «Химками», запланированная на 22 августа в Химках, также стартует в 20.00 вместо 17.30», — говорится в сообщении клуба.



Перенос связан с участием «Рубина» в квалификации Лиги конференций.

Напомним, сегодня казанцы впервые стартуют в этом турнире. Первым соперником «Рубина» в Лиге конференций станет польский «Ракув».