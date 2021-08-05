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В Казани мужчина пытался перейти Булак по канату — видео

01:31, 05.08.2021
В Казани мужчина пытался перейти Булак по канату — видео
Фото: скриншот

В Казани мужчина протянул канат через Булак и пытался его перейти. Видео «аттракциона» разместили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина идет по раскачивающейся веревке, натянутой над водой. Чем закончилось приключение неизвестно. Видео обрывается на моменте, когда экстремал достиг примерно середины длины каната.

Некоторые пользователи пошутили в комментариях, что канал можно было перейти по мосту.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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