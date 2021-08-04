Контракт на ремонт коммунальной техники Татарстана за 350 млн рублей выиграл «Кориб» Олега Коробченко
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту коммунальной техники Татарстана выиграл ООО торговый дом «Кориб» бывшего кандидата в президенты РТ и депутата Госсовета РТ Олега Коробченко.
Сумма контракта — 350 млн рублей, размещение осуществляет Госкомитет Татарстана по закупкам. Тендер есть на сайте госзакупок.
ООО «Кориб» победил у второго претендента — АО «Ремдизель». Он предложил 92,4 млн рублей, тогда как «Кориб» — 92 млн рублей.
Работы будут проводиться в нескольких муниципалитетах Татарстана. В списке на ремонт — исключительно модели челнинской марки КАМАЗ. По документам, ремонту подлежат 88 машин в Зеленодольском, Нижнекамском, Мензелинском, Новошешминском, Ютазинском и Сармановском районах республики, а еще в Казани и Челнах — на их долю приходится большая часть ремонтируемых КАМАЗов.
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