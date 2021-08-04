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Экономика

Контракт на ремонт коммунальной техники Татарстана за 350 млн рублей выиграл «Кориб» Олега Коробченко

11:55, 04.08.2021
Контракт на ремонт коммунальной техники Татарстана за 350 млн рублей выиграл «Кориб» Олега Коробченко
Фото: ru.wikipedia.org/ / AndreyIGOSHEV

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту коммунальной техники Татарстана выиграл ООО торговый дом «Кориб» бывшего кандидата в президенты РТ и депутата Госсовета РТ Олега Коробченко.

Сумма контракта — 350 млн рублей, размещение осуществляет Госкомитет Татарстана по закупкам. Тендер есть на сайте госзакупок.

ООО «Кориб» победил у второго претендента — АО «Ремдизель». Он предложил 92,4 млн рублей, тогда как «Кориб» — 92 млн рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Работы будут проводиться в нескольких муниципалитетах Татарстана. В списке на ремонт — исключительно модели челнинской марки КАМАЗ. По документам, ремонту подлежат 88 машин в Зеленодольском, Нижнекамском, Мензелинском, Новошешминском, Ютазинском и Сармановском районах республики, а еще в Казани и Челнах — на их долю приходится большая часть ремонтируемых КАМАЗов.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетПромышленность Татарстан
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