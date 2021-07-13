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Коммунальную технику в муниципалитетах Татарстана отремонтируют за 350 млн рублей

12:28, 13.07.2021
Коммунальную технику в муниципалитетах Татарстана отремонтируют за 350 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

На ремонт коммунальной техники в Татарстане потратят 350 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Госкомитет РТ по закупкам. Ремонт техники будет проводиться в нескольких муниципалитетах Татарстана. В списке на ремонт — исключительно модели челнинской марки КАМАЗ.

Согласно документам, ремонту подлежат 88 машин в Зеленодольском, Нижнекамском, Мензелинском, Новошешминском, Ютазинском и Сармановском районах республики, а еще в Казани и Челнах — на их долю приходится большая часть ремонтируемых КАМАЗов.

Фото: ru.wikipedia.org/ / AndreyIGOSHEV
Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетПромышленность Татарстан
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