«Рубин» не включил Кварацхелию в основную заявку на Лигу конференций

«Рубин» определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги конференций по футболу. Основной список с составом казанцев опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Из-за нехватки собственных воспитанников, казанцам сократили количество мест для заявки игроков на четыре единицы. В отличие от других команд «Рубин» смог заявить в основной список А не 25, а 21 футболиста. В том числе 2 вратарей, 7 защитников, 10 полузащитников и 2 нападающих.

В заявку не вошел грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Несмотря на это, футболист сможет сыграть против польского клуба «Ракув» на турнире, если казанцы заявят игрока в списке В.

Напомним, первый матч с поляками «Рубин» проведет в гостях 5 августа. Встречу покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Начало игры — в 22.00 по мск.