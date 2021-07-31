Российские рапиристки вернулись в Москву после победы на Олимпиаде — видео

Женская сборная России по фехтованию на рапирах, которая завоевала золотые медали Олимпиады, в составе Ларисы Коробейниковой, Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной и Марты Мартьяновой прилетела в субботу в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает RT.

В аэропорту спортсменов встретили несколько десятков болельщиков.

Из «глухих» запасных в героиню олимпийского финала — такой путь преодолела казанская рапиристка Марта Мартьянова. В финале соревнований на Олимпиаде в Токио она подвернула ногу, но продолжила выступление. Девушка хромала на церемонии награждения и после покинула арену в инвалидном кресле.



Алексей Нечаев