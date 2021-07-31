Программа капремонта образовательных учреждений Татарстана выполнена почти на 80%

В Татарстане на сегодняшний день программа капитального ремонта образовательных учреждений выполнена на 78%. Об этом сообщил министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.

В программу включены 49 детски садов, 15 из которых отремонтированы. Работы продолжаются в 34 дошкольных образовательных учреждения Татарстана. Они выполнены на 73%.

По программе запланирован ремонт 33 школ. Из них 11 уже готовы. На остальных 22 продолжаются работы, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Также завершен ремонт трех коррекционных школ, семь объектов пока в процессе. В целом по этим объектам строительно-монтажные работы закончены на 80%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов. В целом республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года на сегодняшний день выполнены на 69%.



Татьяна Демина