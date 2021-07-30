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Татарстан вновь оказался в числе регионов с наименьшими темпами суточного прироста коронавируса

11:54, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан вновь оказался в числе регионов с наименьшими темпами суточного прироста коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,22%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

В Орловской области темп прироста заболевших COVID-19 за сутки составил 0,2%, в Москве — 0,23%. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 53 человек. Всего в республике зарегистрировано 23 876 случаев COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 30 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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