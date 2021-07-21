Россия отправила в космос ракету «Протон-М» с модулем «Наука»

Фото: Роскосмос

Россия отправила к Международной космической станции ракету-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». В 17.58.25 (по мск) он стартовал с космодрома Байконур.



«Следующие восемь дней модуль будет «путешествовать» вокруг Земли. Планируется, что 23 июля модуль «Пирс» отстыкуют от МКС и через шесть дней на его место пристыкуют «Науку», — говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

С 2010 года это первый модуль, который Россия отправила на МКС. 18 июля «Протон-М» вывезли и установили на стартовом комплексе Байконура.



В конце июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». В 2021 году это был второй запуск российского грузового корабля к МКС.



Татьяна Демина