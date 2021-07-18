Ракету с модулем «Наука» установили на стартовом столе

Ракету-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил «Роскосмос».

«После подвода агрегата обслуживания и подключения необходимых коммуникаций специалисты дочерних организаций госкорпорации «Роскосмос» приступят к работам по графику первого стартового дня», — говорится в сообщении.

21 июля в 17.58 мск планируется запуск ракеты. С 2010 года это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС.

В конце июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». В текущем году это был уже второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции.



Алексей Нечаев