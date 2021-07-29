Новости общества

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19

11:32, 29.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6 218 502 россиянина.

Умерли за минувшие сутки 799 человек. За весь период в России жертвами коронавируса стали 156 977 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились за сутки 20 834 россиянина. Всего в стране выздоровели 5 568 363 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 29 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также