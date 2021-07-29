В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
В России за последние сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6 218 502 россиянина.
Умерли за минувшие сутки 799 человек. За весь период в России жертвами коронавируса стали 156 977 пациентов.
Вылечились за сутки 20 834 россиянина. Всего в стране выздоровели 5 568 363 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 29 июля читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым