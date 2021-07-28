Минниханов назвал развитие цифровизации приоритетным вопросом для машиностроительной отрасли

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие цифровизации приоритетным вопросом для машиностроительной отрасли. Такое мнение он высказал на пленарном заседании VII Машиностроительного кластерного форума, который проходит в Казани.

«Мы заинтересованы в том, чтобы быть конкурентными, и будем менять отношение наших предприятий к автоматизации. Без этого больших изменений ждать не стоит», — заявил Минниханов.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в Татарстане имеются комфортные условия для успешного развития промышленных предприятий, в том числе для зарубежных инвесторов. В республике действует широкий круг мер господдержки, есть территории опережающего социально-экономического развития и промышленные парки.

VII Машиностроительный кластерный форум проходит в Казани в рамках XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Церемония открытия мероприятия прошла сегодня в выставочном центре «Казань Экспо». Минниханов принял в ней участие вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, который сегодня прилетел в столицу Татарстана.



Татьяна Демина