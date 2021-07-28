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Промышленность

Минниханов назвал развитие цифровизации приоритетным вопросом для машиностроительной отрасли

15:27, 28.07.2021
Минниханов назвал развитие цифровизации приоритетным вопросом для машиностроительной отрасли
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие цифровизации приоритетным вопросом для машиностроительной отрасли. Такое мнение он высказал на пленарном заседании VII Машиностроительного кластерного форума, который проходит в Казани.

«Мы заинтересованы в том, чтобы быть конкурентными, и будем менять отношение наших предприятий к автоматизации. Без этого больших изменений ждать не стоит», — заявил Минниханов.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в Татарстане имеются комфортные условия для успешного развития промышленных предприятий, в том числе для зарубежных инвесторов. В республике действует широкий круг мер господдержки, есть территории опережающего социально-экономического развития и промышленные парки.

VII Машиностроительный кластерный форум проходит в Казани в рамках XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Церемония открытия мероприятия прошла сегодня в выставочном центре «Казань Экспо». Минниханов принял в ней участие вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, который сегодня прилетел в столицу Татарстана.

Татьяна Демина
ПромышленностьМашиностроениеОбществоВластьТехнологии Татарстан
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