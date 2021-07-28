В Казани в тестовом режиме изменится маршрут троллейбуса №2

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 1 августа в тестовом режиме изменится маршрут троллейбуса №2. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Общественный транспорт будет следовать по маршруту: улица Халитова — Адоратского — магазин «Океан» — Ибрагимова — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — станция метро «Площадь Тукая» — Университет — Театр имени Тинчурина — Гоголя с поворотом на улицу Карла Маркса.

Фото: Максим Платонов

На участке от улицы Академика Арбузова до ЦПКиО им. Горького троллейбус ходить не будет. Интервал движения в будни составит 9—10 минут, в выходные — 11—12 минут.

Тестовый режим работы маршрута рассчитан на два месяца. Его утвердят, если у жителей будет интерес к нему.

На прошлой неделе в Казани восстановили движение троллейбуса №13. Транспорт задержался на два часа из-за обрыва провода. Контактную сеть повредил КАМАЗ.

Алексей Нечаев