В Баку отреагировали на слова Пашиняна о готовности Азербайджана к новому конфликту в Нагорном Карабахе

В Баку отреагировали на слова и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан выступает с территориальными претензиями к соседним странам, а также мешает процессу делимитации границы с Арменией, пишет «Интерфакс».

«Очередное заявление и.о. премьера Армении является абсолютной ложью», — сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Также она добавила, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией и началу делимитации и демаркации границы.

Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.



«Согласно информации от неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (прим. ред. — непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», — сказал он.

Алексей Нечаев