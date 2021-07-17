Пашинян заявил о готовности Баку к новому конфликту в Нагорном Карабахе

Фото: Максим Платонов

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно информации от неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (прим. ред. — непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения готова возобновить переговорный процесс по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в пятницу, 16 июля, с 20.40 до 22.30 (с 19.40 до 21.30 мск) с территории Армении производились стрелковые обстрелы по позициям их армии. Они повторились и сегодня ночью и утром.

«С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Среди военнослужащих страны никто не пострадал.

Алексей Нечаев