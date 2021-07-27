«Переложить ответственность никогда не пытался»: приговор экс-главе ТФБ назначили на август

Фото: «Реальное время»

С последним словом выступил сегодня Роберт Мусин в Вахитовском райсуде Казани. Экс-председатель правления «Татфондбанка», обвиняемый в злоупотреблениях с ущербом 53 млрд рублей, вновь попросил переквалифицировать его действия и строго не наказывать, передает с заседания журналист «Реального времени».



Перед удалением в совещательную комнату председательствующий судья Наиль Камалетдинов озвучил предварительную дату приговора — 24 августа.

Напомним, в прениях гособвинители Руслан Губаев и Динар Чуркин просили признать вину банкира полностью доказанной и посадить его на 14 лет и 9 месяцев, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов. В свою очередь адвокат подсудимого Алексей Клюкин усмотрел в действиях своего клиента основания для частичного оправдания и переквалификации действий на фальсификацию финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ), преднамеренные действия при банкротстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК) и причинение имущественного ущерба без цели хищения (ч. 2 ст. 165 УК).

Предложения защиты в разрезе эпизодов выглядели так:

Эпизод 1. «DарМОвые» кредиты на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов — фальсификация финансовой отчетности (ч. 1, ст. 172.1 УК РФ);

Эпизод 2. Невозвращенные кредиты для ООО «Аида и Д» в 133,7 млн рублей и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ч. 2, ст. 165 УК РФ);

Эпизод 4. История получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей — неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195). Адвокат предлагает прекратить преследование по данному эпизоду за истечением срока давности;

Эпизод 5. Залоговые «фокусы» на 27,5 млрд рублей — неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195). Предложено прекратить за сроком давности;

Эпизод 6. Уплывший в офшор кредит ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей — смягчить обвинение в злоупотреблении полномочиями, оценив действия по части 1 статьи 201 УК.

В эпизоде 3 с «зачетной» передачей прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей «Бинбанку», по мнению Клюкина, лишь формально можно усмотреть признаки неправомерных действий при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК). По мнению защитника, в суде доказано — действия Мусина не повлекли для «Татфондбанка» никаких тяжких последствий. Иначе АСВ не пошло бы на мировую с «Бинбанком».

Согласится ли с ними суд — покажет время.