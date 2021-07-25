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«Уфа» проиграла в гостях ЦСКА в стартовом матче сезона в РПЛ

21:52, 25.07.2021
«Уфа» проиграла в гостях ЦСКА в стартовом матче сезона в РПЛ
Фото: vk.com/pfc_cska

«Уфа» в гостях уступила московскому ЦСКА (0:1) в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный гол в игре был забит после исполнения углового удара. Подачу Алана Дзагоева с угла поля успешно замкнул головой Антон Заболотный.

Эта победа стала первой для ЦСКА над уфимской командой дома за последние 5 лет. В последний раз армейцы побеждали «Уфу» в Москве в рамках РПЛ в октябре 2016 года. Тогда также все решил один забитый мяч.

Напомним, накануне казанский «Рубин» дома обыграл московский «Спартак».

СпортФутбол Башкортостан
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