Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Он победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Это уже вторая медаль российской сборной на начавшихся вчера олимпийских играх в Токио, передает «РИА Новости». Первую медаль завоевала Анастасия Галашина. Она заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Летние Олимпийские игры в Токио открылись вчера. Они продлятся до 8 августа.