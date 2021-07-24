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Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

15:30, 24.07.2021
Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Фото: olympics.com

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Он победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Это уже вторая медаль российской сборной на начавшихся вчера олимпийских играх в Токио, передает «РИА Новости». Первую медаль завоевала Анастасия Галашина. Она заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Летние Олимпийские игры в Токио открылись вчера. Они продлятся до 8 августа.

Спорт
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