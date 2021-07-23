Разыгрывающий Лоренцо Браун из «Фенербахче» стал игроком УНИКСа

Разыгрывающий «Фенербахче» Лоренцо Браун стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Американский баскетболист подписал однолетнее соглашение с казанцами. За новую команду разыгрывающий будет играть под номером «4».

В предыдущем сезоне, выступая за «Фенербахче», Браун в среднем в Евролиге набирал 9,5 очков, делал 2,2 подбора и 3,5 передачи, действуя с рейтингом эффективности 8,6. По его итогам турецкий клуб не стал продлевать контракт с американцем.

Кроме УНИКСа, на Брауна претендовала сербская «Црвена Звезда». В казанский клуб американский разыгрывающий мог перейти еще несколько лет назад, когда начинал свою европейскую карьеру. Тогда стороны не смогли договориться по условиям контракта.

Напомним, ранее после пяти лет в казанском клубе УНИКС покинул защитник Евгений Колесников.