В Ново-Савиновском районе Казани на берегу Казанки планируют построить новые жилые многоэтажки

В Казани с 22 июля по 28 августа пройдут общественные обсуждения проекта планировки территории в границах улиц Фатыха Амирхана и Алексея Козина. Ее площадь — 14,9 га, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии города.

Планируется построить два квартала высотных домов переменной этажности с помещениями общественного назначения, с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и паркингом.

Скриншот/ Постановление мэра Казани от 12.07.2021 №115

Проектом планировки территории предусмотрены велосипедные маршруты, сеть тротуаров, наземные пешеходные переходы и организация пяти муниципальных гостевых парковок.

Скриншот/ Постановление мэра Казани от 12.07.2021 №115

На первом этапе планируется возвести ЖК-1, детский сад, муниципальные парковки общей вместимостью не менее 136 машино-мест, на втором — ЖК-2.

К концу 2021 года в России планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. Страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя по строительству нового жилья за современную историю страны, заявил глава государства Владимир Путин.

Татьяна Демина