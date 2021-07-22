В Казани признали аварийными дома в Советском и Приволжском районах

Власти Казани признали два многоквартирных дома в Советском и Приволжском районах аварийными и подлежащими сносу. Информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

Аварийными признаны дом №22 по улице Зур Урам и дом №12 по улице Карбышева. Собственникам жилых помещений этих домов необходимо обеспечить снос аварийного здания в течение полугода, вывезти строительный мусор после сноса.

В феврале этого года прокуратура потребовала от исполкома города расселить жильцов аварийного дома №14 на улице Ватутина.