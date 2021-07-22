Новости недвижимости

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Казани признали аварийными дома в Советском и Приволжском районах

10:57, 22.07.2021
В Казани признали аварийными дома в Советском и Приволжском районах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани признали два многоквартирных дома в Советском и Приволжском районах аварийными и подлежащими сносу. Информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

Аварийными признаны дом №22 по улице Зур Урам и дом №12 по улице Карбышева. Собственникам жилых помещений этих домов необходимо обеспечить снос аварийного здания в течение полугода, вывезти строительный мусор после сноса.

В феврале этого года прокуратура потребовала от исполкома города расселить жильцов аварийного дома №14 на улице Ватутина.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также