Новичок НХЛ «Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения

Сегодня ночью состоялся драфт расширения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он прошел в связи с созданием нового хоккейного клуба.

Всего в состав команды «Сиэтл Кракен» было набрано 30 игроков. Среди них не оказалось ни одного россиянина.

По условиям драфта расширения, новичок НХЛ мог забрать по одному игроку из каждого клуба лиги из списка не защищенных от драфта хоккеистов.

Из наиболее известных игроков, набранных в состав «Сиэтла», можно выделить защитника Марка Джиордано из «Калгари» и нападающих Джордана Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Янни Гурде («Тампа-Бэй») и Йоонас Донской («Колорадо»).

В дальнейшем этот список еще претерпит изменения путем обмена игроков и подписания свободных агентов.

Свое выступление в лиге «Сиэтл» начнет с сезона-2021/22 и станет 32-м клубом НХЛ. Главным тренером «Кракена» будет Дэйв Хэкстол.

Напомним, ранее во второй раз подряд «Тампа-Бэй» стал победителем Кубка Стэнли.