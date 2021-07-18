В МВД России планируют внедрить экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

На дорогах России пьяных водителей могут начать выявлять с помощью средств индикации паров алкоголя, или экспресс-тестов. Соответствующий вопрос на сегодняшний день обсуждается в МВД.

Внедрить систему экспресс-тестов для выявления лиц, управляющих автомобилем в пьяном виде, планируют по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По задумке ведомства, это поможет свести в минимуму время общения водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм и предотвратить возможные конфликты.

В МВД напомнили, что если автомобилист отказывается проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами или при наличии достаточных оснований полагать, что результаты ошибочны, он направляется на медицинское освидетельствование (ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ).

Напомним, в России ужесточили ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии.



Татьяна Демина