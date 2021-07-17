Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах с территории Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в пятницу, 16 июля, с 20.40 до 22.30 (с 19.40 до 21.30 мск) с территории Армении производились стрелковые обстрелы по позициям их армии. Они повторились и сегодня ночью и утром.

«С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Среди военнослужащих страны никто не пострадал.

Сообщается, что обстрелы армия Армении проводила из села Йухары Шорджа Басаркечарского района и села Араздейен Ведийского района. Стрельба велась в направлении сел Истису Кельбаджарского района и Агдам Товузского района Азербайджана.

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники. «Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения», — отметил он.

Татьяна Демина