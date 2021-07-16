Официальный сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В настоящий момент сайт ведомства не работает. «Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сказал собеседник агентства.

В последний раз атаки на российские ресурсы зафиксировали во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Хакеры тогда атаковали цифровые системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.

Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

Сегодня в работе государственного портала tatarstan.ru и сайтов министерств республики появились сбои. При заходе на порталы выдавалось сообщение «Не удается получить доступ к сайту».

В Минцифры РТ «Реальному времени» сообщили, что это связано с DDoS-атакой. Сейчас специалисты «Лаборатории Касперского» решают проблему: они занимаются очисткой трафика и восстановлением доступа.

В работе сайтов Татарстана сбои появляются не в первый раз. Так, в декабре 2020 года для пользователей стали недоступны сразу несколько сайтов республиканских СМИ. А в январе прошлого года Минцифры РТ сообщило об атаке хакеров сайта госуслуг республики. До этого дважды наблюдались сбои в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. «Реальное время» разбиралось в причинах неполадок в системе.

В мае 2020 года Минцифры отчитывалось: число попыток хакеров атаковать сайты органов власти Татарстана снизилось.

Маргарита Головатенко