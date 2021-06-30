Новости общества

15:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ведущая: во время прямой линии с Путиным ведутся хакерские атаки

14:30, 30.06.2021

На ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявили о том, что во время мероприятия ведутся хакерские атаки. Об этом сообщила ведущая прямого эфира.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также