В США запустили космический корабль Unity британского миллиардера Ричарда Брэнсона

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос на корабле Unity собственной компании Virgin Galactic. Запуск произвели с космодрома в штате Нью-Мехико. Трансляция ведется на YouTube-канале организации.

Корабль планирует преодолеть отметку в 80 км. Там члены экипажа в течение четырех минут будут находиться в невесомости, имея возможность рассмотреть часть Земли.

После этого пилоты в ручном режиме проведут торможение и в режиме планера посадят космический корабль на взлетно-посадочную полосу космопорта «Америка».

В состав экипажа также входят два пилота, Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Татьяна Демина