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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Аланией» в первом туре ФНЛ

19:16, 10.07.2021

Челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью с «Аланией» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» и завершилась с ничейным счетом 1:1.

Гол в свои ворота забил защитник команды хозяев Сергей Морозов. Гол на 82-й минуте в ворота противника забил защитник «КАМАЗа» Егор Тесленко.

«Реальное время» ранее подробно рассказало о предстоящем сезоне ФНЛ, в котором выступают сразу две татарстанские команды.

СпортФутбол Татарстан
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