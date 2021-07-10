«КАМАЗ» сыграл вничью с «Аланией» в первом туре ФНЛ
Челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью с «Аланией» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» и завершилась с ничейным счетом 1:1.
Гол в свои ворота забил защитник команды хозяев Сергей Морозов. Гол на 82-й минуте в ворота противника забил защитник «КАМАЗа» Егор Тесленко.
«Реальное время» ранее подробно рассказало о предстоящем сезоне ФНЛ, в котором выступают сразу две татарстанские команды.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым