Стала известна дата первых игр «Ак Барса» и «Нефтехимика» в сезоне

«Ак Барс» 2 сентября примет у себя дома финский «Йокерит» — это будет первый матч в сезоне для клуба из Казани. КХЛ опубликовала на своем сайте информацию о датах проведения первых домашних матчей всех клубов лиги в новом сезоне.

В Нижнекамске «Нефтехимик» сыграет первый матч в сезоне с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в этот же день.

Напомним, «Ак Барс» подписал годовой контракт с 32-летним американским защитником, обладателем Кубка Стэнли Стивеном Кэмпфером. До этого он три сезона играл за «Бостон Брюинз».



Алексей Нечаев