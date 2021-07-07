Умер ветеран казанского хоккея Леонид Ефремов

На 93-м году жизни умер ветеран казанского хоккея, заслуженный работник физической культуры Татарстана Леонид Ефремов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Ак Барс».

Причина смерти не уточняется. Леонид Андреевич стоял у истоков хоккея в Казани. Играл за казанские клубы «Спартак», «Льнокомбинат», СК им. Воровского и СК им. Урицкого в позиции защитника.

Фото: ak-bars.ru

Ефремов принимал участие в первом в истории Татарстана хоккейном матче между казанским «Спартаком» и горьковским «Торпедо» на Кубок РСФСР в 1952 году. После завершения спортивной карьеры он работал на судейском и тренерском поприщах, имел квалификацию судьи всероссийской категории. Среди воспитанников Ефремова: Сергей Котов, Ильдус Хуснуллин, Виталий Быков, Алексей Цуриков.

5 июля стало известно о смерти советского борца вольного стиля, чемпиона РСФСР, обладателя Кубка СССР уроженца Татарстана Сергея Тимофеева.

