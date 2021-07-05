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В СИЗО Бугульмы попытались пронести мобильные в книгах «Граф Монте-Кристо»

16:24, 05.07.2021
В СИЗО Бугульмы попытались пронести мобильные в книгах «Граф Монте-Кристо»
Фото: 16.fsin.gov.ru

В следственный изолятор №3 Бугульмы пытались передать два мобильных телефона с зарядкой и сим-картами, спрятав их в книгах Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об эом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Фото: 16.fsin.gov.ru

Находку обнаружили сотрудники изолятора во время досмотра посылки на имя одного из арестованных. Ведомство начало проверку по данному факту.

В прошлом году в исправительных колониях и следственных изоляторах Татарстана за попытку передачи запрещенных предметов задержали 56 человек, из них к административной ответственности привлекли 39.

Происшествия Татарстан
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