В СИЗО Бугульмы попытались пронести мобильные в книгах «Граф Монте-Кристо»

В следственный изолятор №3 Бугульмы пытались передать два мобильных телефона с зарядкой и сим-картами, спрятав их в книгах Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об эом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Фото: 16.fsin.gov.ru

Находку обнаружили сотрудники изолятора во время досмотра посылки на имя одного из арестованных. Ведомство начало проверку по данному факту.



В прошлом году в исправительных колониях и следственных изоляторах Татарстана за попытку передачи запрещенных предметов задержали 56 человек, из них к административной ответственности привлекли 39.